Özgür Özel'den Yer Altındaki Madencilere Destek

CHP lideri Özgür Özel, özelleştirmeye karşı Çayırhan Termik Santrali’nde başlattıkları direnişte 24 saati dolduran maden işçilerine destek verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, işçileri asla yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

Özgür Özel'den Yer Altındaki Madencilere Destek

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali’nde özelleştirme kararına karşı 500 maden işçisinin başlattığı direniş 24 saati doldurdu.

Özelleştirme kararının ardından madene inen ve burada direnen işçilere, maden üstündeki işçilerin desteği de sürüyor.

Özgür Özel'den Yer Altındaki Madencilere Destek - Resim : 1

ÖZEL’DEN DESTEK MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, madencilere destek mesajı paylaştı.

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Özelleştirme uygulamasına karşı direnen Çayırhan Termik Santralı işçisinin yanındayız

Türkiye'nin dört bir yanında emeğini savunmak için eylem yapan, direnen, greve çıkan tüm işçileri, mücadelelerinde asla yalnız bırakmayacağız."

DAYANIŞMA ZİYARETLERİ

Dünden bu yana çok sayıda siyasi parti yöneticisi de maden sahasına gelerek işçilerle dayanışma duygularını ifade etti.

Eyleme destek veren isimler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın, ESP Genel Başkanı Murat Çepni, CHP ilçe yöneticilerinin yanı sıra birçok belediye başkanı oldu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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