Sağlık Krizi Büyüyor: 938 İlacın Ruhsatı İptal!

Döviz kurunun yükselişiyle birlikte ilaca erişimdeki zorluk da günden güne büyüyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ruhsatı iptal edilen ilaçlara ve yenilikçi ilaçlara erişimin kısıtlanmasıyla alakalı bir açıklama yaparak durumun vahametinin altını çizdi.

'EKONOMİK GERÇEKLİKTEN UZAKLIK YÜK GETİRİYOR'

Başkan Saydan, son 2 yılda 938 ilacın ruhsatının firmalar tarafından iptal edildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Tıp ve eczacılık alanında tüm dünyanın ilerlediği, dünya sağlık örgütünün pandemik ve endemik çeşitli hastalık salgınları ilan ettiği dönemlerden geçerken Türkiye’de bu yıl içinde 604, geçen yıl da 328 ilacın ruhsatı iptal edildi. Yenilikçi ilaçlara erişimin yüzde 6’lar seviyesinde olduğu Türkiye’de bu durum oldukça düşündürücü. Bakanlıkça ilaç fiyatlandırmasında belirlenen en son euro kuru 21,67’dir. Bu ekonomik gerçeklikten uzak durum maalesef tüm sektöre ekonomik bir yük getiriyor. Netice olarak birçok ilaç bulunmamaya ve 'yok'ta olmaya devam etmekte, ithal edilen ürünler artık ithal edilmemekte. Yeni çıkan, tedaviye yeni verilen ilaçlar ülkemize getirilmemeye, var olan ilaçların da ruhsatları iptal edilmeye başlandı.

'BÖYLE GİDERSE YERLİ İLAÇLARI DA KAYBEDECEĞİZ'

TEİS olarak yerli ilacı her zaman destekledik destekliyoruz, ama ilaçta millileşmek böyle olmaz. Alınan kararlar yeni nesil ilaçları ülkemizden uzak tutmanın yanında yerli ilaç sanayimizi de zorlamakta ve Ar-Ge çalışmalarına yeterli kaynak ayrılmasına imkan vermemektedir. Eğer şartlar böyle devam ederse yerli ilaçlarımızı da kaybedeceğiz endişesindeyiz."

Kaynak: Gerçek Gündem