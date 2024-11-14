İlaç Sektörünün Deviydi: Büyük Kan Kaybetti! Sektörde Dengeler Değişti
Almanya'nın ilaç devi olan ve Türkiye'de de geniş bir pazarı bulunan Bayer’de sıkıntılar sıkıntılar bitmek bilmiyor. Şirket, son 20 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda.
Kaynak: Artı49
Tarım ilaçları ve ilaç üretimi alanında faaliyet gösteren Bayer’in hisse fiyatları, kötü iş sonuçları ve aşağı yönlü revize edilen tahminler nedeniyle 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Borsada yüzde 14 değer kaybeden hisseler yaklaşık 21 Euro’ya düştü.
'BEKLENENDEN DAHA KÖTÜ İLERLİYOR'
Bayer CEO’su Bill Anderson, Latin Amerika başta olmak üzere tarım sektöründeki pazar koşullarının beklenenden daha kötü ilerlediğini belirtti. Bununla birlikte, bitki koruma ürünlerinde fiyatlar üzerindeki baskının devam ettiğine işaret etti. Gelecek yıl için beklentilerse temkinli.
MİLYARLARCA DOLAR KAYIP VERİYOR
2018 yılında ABD’li Monsanto’yu satın alan Leverkusen merkezli Bayer, bu satın almayla birlikte birçok glifosat davasını da devraldı. Şirket, yıl sonu beklentilerini düşürdü ve bu hukuki davalar nedeniyle milyarlarca dolar kayba uğruyor.
ALMANYA'NIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİYDİ
Monsanto’nun satın alınması Bayer’e beklenen katkıyı sağlamadı; şirket, 2018’den bu yana piyasa değerini 92 milyar Euro seviyesinden 21 milyar Euro civarına kadar kaybetti. 2015 yılında, Monsanto devralınmadan önce, Bayer 120 milyar Euro’luk piyasa değeriyle Almanya’nın en değerli şirketiydi.
BÜYÜK KAN KAYBETTİ
Üçüncü çeyrekte, Bayer’in grup genelinde satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalarak 9,97 milyar Euro’ya düştü. Yalnızca reçetesiz satılan ilaçlar bölümü az da olsa gelir artışı sağlayabildi. Faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi düzeltilmiş kâr, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir düşüşle 1,25 milyar Euro’ya geriledi. Bir yıl önceki 4,57 milyar Euro zarar sonrası bu yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 4,2 milyar Euro’luk zarar kaydedildi. Bu zararın büyük kısmı, tarım bölümünde yapılan değer kaybı yazmalarından kaynaklanıyor.