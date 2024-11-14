İlaç Sektörünün Deviydi: Büyük Kan Kaybetti! Sektörde Dengeler Değişti

BÜYÜK KAN KAYBETTİ

Üçüncü çeyrekte, Bayer’in grup genelinde satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalarak 9,97 milyar Euro’ya düştü. Yalnızca reçetesiz satılan ilaçlar bölümü az da olsa gelir artışı sağlayabildi. Faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi düzeltilmiş kâr, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir düşüşle 1,25 milyar Euro’ya geriledi. Bir yıl önceki 4,57 milyar Euro zarar sonrası bu yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 4,2 milyar Euro’luk zarar kaydedildi. Bu zararın büyük kısmı, tarım bölümünde yapılan değer kaybı yazmalarından kaynaklanıyor.