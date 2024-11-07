SGK Artık O Parayı Ödeyecek: Mahkemeden Emsal Karar

Gerekçeli kararda, "İlacın davacının tedavisinde fayda gördüğü sürece kullanılması ve devam ettirilmesinin uygun olduğu yönünde görüş bildirildiği anlaşılmaktadır. Davacının tedavisinde kullanılan pembrolizumab etkin maddeli ilaç bedellerinin davalı kurum tarafından karşılanması gerektiğinin tespitine, davacının tedavisi sırasında kullandığı pembrolizumab etkin maddeli ilaç bedeli olan 194 bin 534 lira 54 kuruşun davalı kuruma başvuru tarihi olan 13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verildi." denildi.