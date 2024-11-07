SGK Artık O Parayı Ödeyecek: Mahkemeden Emsal Karar
Kanser hastası Nurdan Yücemen doktorlarının tavsiye ettiği akıllı ilacın parasını SGK ödemeyince mahkemeye başvurdu. Mahkeme, tedavide kullanılan "pembrolizumab" etkin maddeli akıllı ilaç bedeli olan 194 bin 534 lira 54 kuruşun SGK tarafından ödenmesine karar verdi.
Kaynak: DHA
İzmir'de yaşayan kanser hastası 68 yaşındaki Nurdan Yücemen, doktorlarının önerisi "akıllı ilaç" tedavisinin masraflarını karşılamayan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) karşı hukuk mücadelesi başlattı. Mahkeme, SGK'nın tedavide kullandığı "pembrolizumab" etkin maddeli izin 194 bin 534 lira 54 kuruş bedelini karşılamasına karar verdi.
İLAÇLARIN PARASINI ÖDEYEMEYİNCE MAHKEMEYE BAŞVURDU
İşçi emeklisi 68 yaşındaki Nurdan Yücemen'e 2021 yılında akciğer kanseri oldu. Yücemen'in tedavisinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan ilaçların etkili olmadığı belirlendi. Yapılan kontrollerin ardından Yücemen'e "pembrolizumab" etken maddeli akıllı ilaçlar yazıldı.
Fakat SGK, ilacı Sağlık Uygulama Tebliği geri ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle ücretini karşılamadı. Ayda iki doz alınması gereken o dönemde 46 bin 624 TL'li yüksek maliyeti ödeyemeyen Yücemen, avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurdu.
ARTIK O İLAÇ PARASINI SGK KARŞILAYACAK
9'uncu İş Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava görülürken ilacın dava sonuçlanıncaya kadar SGK tarafından karşılanması için ihtiyati tedbir başvurusu da yapıldı. Mahkeme, bu talebin yerinde bulunarak 12 Ekim 2022 tarihinde ara karar ile SGK'nın ilaç bedelini karşılamasına hükmetti.
Gerekçeli kararda, "İlacın davacının tedavisinde fayda gördüğü sürece kullanılması ve devam ettirilmesinin uygun olduğu yönünde görüş bildirildiği anlaşılmaktadır. Davacının tedavisinde kullanılan pembrolizumab etkin maddeli ilaç bedellerinin davalı kurum tarafından karşılanması gerektiğinin tespitine, davacının tedavisi sırasında kullandığı pembrolizumab etkin maddeli ilaç bedeli olan 194 bin 534 lira 54 kuruşun davalı kuruma başvuru tarihi olan 13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verildi." denildi.