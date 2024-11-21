Antalya’ya Turuncu Kodlu Uyarı! Eğitime Bir Gün Ara

Turuncu kodlu uyarı verilen Antalya’da 6 ilçede yarın eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

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Antalya’ya Turuncu Kodlu Uyarı! Eğitime Bir Gün Ara

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkisini gösterdiği Antalya için turuncu kodlu uyarı verdi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde yapılan toplantıda turuncu kodlu uyarı sonrasında yeni bir karar alındı.

Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verilmesine karar verildiği açıklandı.

Antalya’ya Turuncu Kodlu Uyarı! Eğitime Bir Gün Ara - Resim : 1

Antalya Valiliği, alınan kararı resmi sosyal medya hesabından “22 Kasım Cuma Günü 6 ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesiyle duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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