Antalya’ya Turuncu Kodlu Uyarı! Eğitime Bir Gün Ara
Turuncu kodlu uyarı verilen Antalya’da 6 ilçede yarın eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkisini gösterdiği Antalya için turuncu kodlu uyarı verdi.
Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde yapılan toplantıda turuncu kodlu uyarı sonrasında yeni bir karar alındı.
Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verilmesine karar verildiği açıklandı.
Antalya Valiliği, alınan kararı resmi sosyal medya hesabından “22 Kasım Cuma Günü 6 ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesiyle duyurdu.
📢DUYURU📢— T.C. Antalya Valiliği (@AntalyaValilik) November 21, 2024
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün turuncu kodlu yağış uyarısı üzerine;
📍Serik
📍Manavgat
📍Alanya
📍İbradı
📍Akseki
📍Gündoğmuş
22 Kasım Cuma Günü 6 ilçemizde
🚨SADECE TAŞIMALI EĞİTİME🚨
1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/ORnuqxS4uM
Kaynak: Gerçek Gündem