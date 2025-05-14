Ünlü Oyuncu Barış Arduç Soluğu Mahkemede Aldı
Ünlü oyuncu Barış Arduç, eşi Gupse Özay ve kızları gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Ancak ünlü çiftin başı derde girdi. Barış Arduç, Beşiktaş'taki kiracısıyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle hukuki süreci başlattı.
Kaynak: Sabah
Oyuncu Barış Arduç, hem özel hayatıyla hem de yaşadığı bir hukuk süreciyle gündemde. Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam süren Arduç, eşi Gupse Özay ile "Deliha" film setinde tanışmış ve 2020 yılında evlenmişti. Ünlü çift, 2022 yılında kızları Jan Asya’yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Özel hayatlarını basından uzak tutmayı tercih eden ikili, zaman zaman sosyal medyada samimi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Barış Arduç, kızı Jan Asya ile birlikte hamburger yerken çekilen bir kareyi takipçileriyle paylaştı.
Arduç’un daha önce "Karıma aşığım, kızımın ona benzemesi benim için müthiş bir şey" sözleri de bu paylaşım sonrası yeniden gündeme geldi.
Ancak Arduç, yalnızca aile hayatıyla değil, bir dava süreciyle de basında yer aldı.
Ünlü oyuncu, Beşiktaş’ta bulunan gayrimenkulünde oturan kiracısıyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle yasal süreci başlattı. İddiaya göre, kiracısı üç ay boyunca toplamda 50 bin TL eksik ödeme yaptı. Durumu kiracısına ileten Arduç, olumlu bir dönüş alamayınca icra takibi başlattı.
Kiracının bu takibe itiraz etmesi üzerine Arduç, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak itirazın iptali ve alacak talebiyle dava açtı. Dava dilekçesinde “Mecbur kaldım” ifadelerini kullanan Arduç, uğradığı maddi zararın giderilmesini talep etti.
Mahkeme, ünlü oyuncunun başvurusunu kabul ederek davayı gündemine aldı. Taraflar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.