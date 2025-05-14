Ebrar Kararkurt Rusya'yı Terk Etti, İstikamet Sultanlar Ligi: İşte Yeni Takımı
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya Voleybol Ligi ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad'la resmen yollarını ayırdı. Eski kulübünden de duygusal bir mesaj geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Rusya Voleybol Ligi’nde Lokomotiv Kaliningrad ile şampiyonluk yaşayan Ebrar Karakurt ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Milli voleybolcu Ebrar, Rusya ekibiyle yaşadığı şampiyonluğun ardından yollarını ayırma kararı aldı.
Lokomotiv Kaliningrad, sosyal medyada yapılan paylaşımla, Ebrar Karakurt ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Rus ekibinden yapılan paylaşımda, “Unutulmaz Performansların İçin Teşekkürler! Ve 'Elveda' demiyoruz! 'Görüşürüz' diyoruz Gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Ve seni her zaman 'Loko'da bekliyoruz” denildi.
Ebrar'ın Rus kulübüne vedası
2023’ten beri Lokomotiv Kaliningrad’da forma giyen Ebrar Karakurt bu sezon hem Rusya Voleybol Ligi’ni hem de Rusya Kupası şampiyonluğu başarısı gösterdi. Ebrar Karakurt ayrıca sezonun en skorer ismi, en iyi kenar oyuncusu MVP’si oldu.
Milli voleybolcu havaalanından yaptığı paylaşımda "16 bavul ile İstanbul'a göç etmiş durumdayım" paylaşımıyla da gündem olmuştu.
Milli oyuncunun yeni adresinin Vodafone Sultanlar Ligi’nin köklü ekibi Eczacıbaşı Dynavit olmasına kesin gözüyle bakılıyor.