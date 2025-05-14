Ebrar Kararkurt Rusya'yı Terk Etti, İstikamet Sultanlar Ligi: İşte Yeni Takımı

2023’ten beri Lokomotiv Kaliningrad’da forma giyen Ebrar Karakurt bu sezon hem Rusya Voleybol Ligi’ni hem de Rusya Kupası şampiyonluğu başarısı gösterdi. Ebrar Karakurt ayrıca sezonun en skorer ismi, en iyi kenar oyuncusu MVP’si oldu.