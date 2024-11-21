Narin Davasında Yeni Gelişme: En Kritik İsim Avukatını Değiştirdi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasının ardından 19’uncu günde cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Dava dosyasının kilit sanıklarından itirafçı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi. Gazeteci Emrullah Erdinç, Bahtiyar’ın Diyarbakır Barosu tarafından atanan avukat yerine bundan sonra Ankara Barosu’na kayıtlı başka bir avukat tarafından savunulacağını duyurdu.

Narin davasında önemli bir gelişme yaşandı.



Dosyanın kilit sanıklarından Nevzat Bahtiyar, avukatını değiştirdi. Artık Diyarbakır barosu tarafından atanan avukat yerine, 19 Kasım itibarıyla Ankara Barosu’na kayıtlı başka bir avukat tarafından savunulacak.#NarinDavasıHepimizin pic.twitter.com/orMAfX1kH4 — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) November 21, 2024

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.