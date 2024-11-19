Narin Cinayetinde Yeni Detaylar: İtirafçı Nevzat Bahtiyar Yeni Avukatına Ne Anlattı?

Türkiye’yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran’ın Diyarbakır’ın Tavşantepe Köyü'nde vahşice katledilmesine ilişkin dava süreci sürerken, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Gazeteci Ferit Demir, Radyo Sputnik’te 'Mustafa Hoş ile Yol Arkadaşı' programına katıldı. Demir, davanın kilit ismi olan Nevzat Bahtiyar'ın avukatıyla konuşmasını aktardı.

'GÖMERKEN ÇUVALIN AĞZINI BAĞLAMAMIŞTIM'

Demir "Yeni bir avukatı var, onunla görüşmüş. Nevzat Bahtiyar, avukatına 'Ben Narin’i götürüp gömerken çuvalın ağzını bağlamamıştım ama çıkarken ağzı bağlıydı' demiş. Oraya ikinci bir şahsın gidip Narin’i tekrar gömdüğü yerden çıkarıp, daha derine gömdüğü suyun mahkeme kayıtlarında da var. Nevzat Bahtiyar diyor ki ben gömdüm ama görünüyordu. Nevzat'ın ve Salim'in oraya gidiş dönüşü baz kayıtları ile uyuşuyor" diye konuştu.

SALİM GÜRAN İLE RAMAZAN ATASOY'UN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Baz kayıtlarıyla ilgili de konuşan Demir, Salim Güran'ın telefonla konuştuğu ve davada tutuklu olan Ramazan Atasoy'un 'kilit rolü' olduğunu belirtti. Daha önceki ifadelerde amca Salim Güran ile Ramazan Atasoy arasında bir telefon görüşmesi ortaya çıkmıştı. O görüşmelerde, Salim Güran'ın "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" şeklinde mesaj atarak işçisini yönlendirdiği, Ramazan Atasoy'un ise "Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş” diye yanıt verdiği kayıtlar dosyaya girmişti.

Kaynak: Sputnik