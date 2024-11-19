HSK Güz Karanamesi Yayımlandı: 332 Hâkim ve Savcının Görev Yeri Değişti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından 2024 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi tamamlandı. HSK Birinci Dairesi tarafından, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının talepleri değerlendirilerek hazırlanan kararname HSK'nın internet sitesinde paylaşıldı.

332 HÂKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Adli yargı kararnamesinde 318 hâkim ve savcının;, idari yargı kararnamesinde 14 hâkimin yeri değişti.

Kararnameye göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne 2, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne 2, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne de 1 atama yapıldı.

İSTANBUL VE ANKARA ATAMALARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökşan Şen getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Şafak ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Önder Kemal Sekücü getirildi.

İNCELEME YAPILMASINI İSTEYENLER BAŞVURU YAPACAK

Kararnameyle atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyenler, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 25 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurarak başvurabilecekler.

ATAMASI YAPILMAYANLARIN 'YENİDEN İNCELEME' HAKKI YOK

HSK'nın sitesinde yapılan açıklamada, kararnameyle ataması yapılmayanların yeniden inceleme haklarının bulunmadığı belirtildi.

BAKAN TUNÇ'TAN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çalışmaları tamamlanan 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 Hakim ve Savcımızın yeni görev yerleri belirlenmiştir. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.