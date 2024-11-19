Kandilli Duyurdu; Akdeniz'de Deprem

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin Muğla Dalaman'ın 21.21 kilometre açığında meydana geldiğini bildirdi.

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Kandilli Duyurdu; Akdeniz'de Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Akdeniz'de 21.19'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.7 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Duyurdu; Akdeniz'de Deprem - Resim : 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin Muğla Dalaman'ın 21.21 kilometre açığında; 3.7 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.

AFAD verilerine göre deprem, 13.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Duyurdu; Akdeniz'de Deprem - Resim : 2

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