Kandilli Duyurdu; Akdeniz'de Deprem
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin Muğla Dalaman'ın 21.21 kilometre açığında meydana geldiğini bildirdi.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Akdeniz'de 21.19'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.7 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin Muğla Dalaman'ın 21.21 kilometre açığında; 3.7 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.
AFAD verilerine göre deprem, 13.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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