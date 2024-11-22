Narin Cinayetinde Bir Kanlı Delil Daha! Aynı Yerde Bulunan İkinci İz

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra, cansız bedeni çuval içinde derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması tamamlanmıştı.

Cinayetin itirafçısı Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran’ın tutukluluklarının devamına karar verilen davanın yeni duruşma tarihi 26 Aralık açıklanmıştı.

MERDİVENLERDE KAN İZİ BULUNDU

A Haber tarafından yayınlanan görüntülerde, Narin’in evinin yakınındaki ahırın önünde kanlı eldiven ve kayalıklarda kan izi bulunduğu iddia edilmişti. Eldivenin parmak ucundaki kan izleri dikkat çekmişti.

Türkiye’nin konuştuğu davada kanlı eldivenin ardından bir delil daha ortaya çıktı. A Haber'de yayınlanan programda, ahırın önündeki merdivenlerde de kan izlerine rastlandığı iddia edildi.

NEVZAT BAHTİYAR AVUKAT DEĞİŞTİRMİŞTİ

Öte yandan, cinayet soruşturmasının kilit ismi itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın avukat değiştirdiği öğrenilmişti. Gazeteci Emrullah Erdinç, Bahtiyar’ın Diyarbakır Barosu tarafından atanan avukat yerine bundan sonra Ankara Barosu’na kayıtlı başka bir avukat tarafından savunulacağını açıklamıştı.

Kaynak: A Haber