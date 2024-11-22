Özel Hastanelerde Bir Skandal Daha! 700 Bin Sahte Ameliyat, 16 Bin İnsana Yanlış Operasyon

Özel hastanelerdeki 'göz' vurgunuyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Sağlıklı kişilerin dahi, SGK'dan para alabilmek için ameliyata yönlendirildiği iddiasının yanında 700 bin sahte ameliyat fatura edildiği gündeme geldi. 16 bin sağlıklı insana, sırf devletten daha fazla para alabilmek için göz ameliyatı yapıldığı belirtiliyor.

Özel Hastanelerde Bir Skandal Daha! 700 Bin Sahte Ameliyat, 16 Bin İnsana Yanlış Operasyon

'Yenidoğan Çetesi' skandalı gündemdeki yerini korurken bir özel hastane skandalı daha patlak verdi. Özel hastaneler aracılığıyla devlete tam 700 bin sahte ameliyat fatura edildiği iddia edildi. Bunlardan 16 bininin yapıldığı hastaneyse iddiaya göre 'Yenidoğan Çetesi' davasında da adı geçen Özel Şafak Hastanesi.

Özel Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk, Halk TV yayınında suçlamaları reddederken; "Birincisi ben hekim değilim. Gözle ilgili doğru bir sıkıntımız var. Bundan 2 veya 3 sene önce 3,5 milyon dolar civarında devlete götürdüm. Yani 3,5 milyon dolar civarında parayı götürüp yatırdım. Bizim 10 yılda, İstanbul Şafak Hastanesi ve Avrupa Şafak Hastanesi'nin bütün branşlar dahil olmak üzere almış olduğumuz para 600 milyon TL'dir" diye konuşmuştu.

Özel Hastanelerde Bir Skandal Daha! 700 Bin Sahte Ameliyat, 16 Bin İnsana Yanlış Operasyon - Resim : 1

ATV Haber'de yer alan habere göre ise; Öztürk'ün bu açıklamaları ise "Para aldıklarını ancak bir kısmını geri ödediklerini doğruladı" şeklinde yorumlandı.

Özel Hastanelerde Bir Skandal Daha! 700 Bin Sahte Ameliyat, 16 Bin İnsana Yanlış Operasyon - Resim : 2

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada göz operasyonundan fazlası da yer aldı. Hastane sahibi Öztürk'e yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duymayan hastaların bu ünitelere yatırıldığına ilişkin müfettiş raporu da soruldu.

Özel Hastanelerde Bir Skandal Daha! 700 Bin Sahte Ameliyat, 16 Bin İnsana Yanlış Operasyon - Resim : 3

Öztürk ise yapmış olduğu açıklamada "Bu hastaların hepsi doğrudur efendim. Benim hastanede yatmıştır" dedi. Hatta devletten bu yatışlarla ilgili ödeme alamayınca dava açtıklarını da söyledi.

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