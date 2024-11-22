Bahçelievler’de Şaşırtan Olay! Yapsatçının Kurnazlığı 12 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Bahçelievler’de 6 katlı binanın yıkımı, yan binaya ilişkin gerçeği yıllar sonra ortaya çıkardı. 12 yıldır dairede kiracı olarak oturan aile, karşılaştıkları manzara karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Bahçelievler’de Şaşırtan Olay! Yapsatçının Kurnazlığı 12 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

İstanbul’da Bahçelievler’de 6 katlı bir bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. İş makineleriyle yıkımı gerçekleştirilen binaya bitişik apartmanın giriş katındaki dairede, yan duvarın olmadığı ortaya çıktı. Dairenin bir kısmının tamamen açıkta kalması hem kiracı aileyi hem de yıkım ekibini hayrete düşürdü.

Evlerinin bir kısmı açıkta kalan aile, önlem almak amacıyla naylon örtülerle dairenin açık kalan kısmını kapatmaya çalıştı. Apartmanda oturan 12 yıllık kiracı C.G., görüştüğü yapsatçının dairenin duvarlarında çatlaklar olduğunu söylediğini açıkladı. Satılık fiyatı milyonları aşacak olan dairenin son hali, tedirginlik yarattı.

“BURAYA DUVAR ÖRMEMİŞ”

Binanın kolonlarının ve sıvamasının yapılıp geçildiğini söyleyen C.G., “Baktım ki bizim duvar yıkılmış. Müteahhidi çağırdım, 'Bu duvar bize ait değil. Bu duvar yan binaya aittir.' dedi. 'Peki bizim binanın duvarı nerede?' diye sordum. 'Sizin binayı yapan müteahhit buraya duvar örmemiş' dedi. Kışın ortasında ortada kaldık, perişan haldeyiz. Bizim halimiz ne olacak?” diyerek tepki gösterdi.

Durumu ev sahibine bildirdiğini belirten kiracı C.G., yetkililerden yardım talep ettiğini söyledi.

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Kaynak: AA

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