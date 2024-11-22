Bir Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu!

Şanlıurfa'da bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Bir Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu!

Şanlıurfa'da bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katında iddiaya göre o gece tek başına olan Leyla Örün isimli kadından haber alamayan yakınları evine gitti.

Kadının kapıyı açmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açmaları için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasından sonra içeri giren ekipler, kadının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri korkunç olayı çözmek için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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