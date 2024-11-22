Ordu Üniversitesi'ndeki 'Sır' Fakülte... Ne Öğrencisi Ne Binası Var!

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Üniversitesi’nde mühendislik fakültesinin yalnızca kağıt üzerinde var olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Adıgüzel, bunun yalnızca seçim vaadi olarak açıklanıp arkasının gelmediğini savundu.

Vekil Adıgüzel, “Bu fakültenin öğrencisi yok, hocası da yok, binası da yok. Ama bir buçuk yıl önceki cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete’de yayımlanmış. Hatta o zamanın rektörü bunu çok büyük hizmet olarak lanse etmiş, bölgeye büyük katkılar vereceğini söylemiş” diye konuştu.

'FAKÜLTE AÇILMIŞ KİMSENİN HABERİ YOK'

Cumhuriyet'in aktardığına göre; olayı Karadeniz fıkrasına benzeten Adıgüzel, şunları söyledi:

"Ordu Üniversitemize yeni bir fakülte daha açılmış, haberimiz yok. Sadece benim değil, kimsenin haberi yok. Vatandaşın da haberi yok. 18 Mayıs 2023’te, bundan bir buçuk yıl önce, meğer Ordu üniversitemize Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 14. fakülte olarak açılmış. Bugün üniversitenin sitesine bir giriyorsunuz, bakıyorsunuz, 13 fakülte var. Bu bahsedilen fakülte orada görünmüyor. 14 Mayıs seçimiyle 28 Mayıs seçimi arasında, 18 Mayıs’ta yayımlanan bir kararname olduğu gözüküyor. Bunun bir seçim vaadi olarak söylendiği ama yerine getirilmediği gözüküyor."

Kaynak: Cumhuriyet