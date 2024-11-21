Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun Duruşmasına Katılacak: 'Amacım İktidar Yargısına Karşı Bir Duruş Göstermektir'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan dava yarın Ankara Adliyesi'nde görülecek. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun yarın görülecek davasında, duruşmada bulunacağını duyurdu.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'İTİRAZIM VAR'

"Siyasetçiler, söyledikleri sözlerden dolayı yargılanmamalıdır. Ancak yolsuzluğa bulaşırsa ve Cumhuriyet yasalarına aykırı bir tutum içerisinde bulunursa yargılanmalıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluktan değil, söylediği sözlerden dolayı siyasi yasak istemiyle yargılanmaktadır. Buna itirazım var.

'YALNIZ KALDIM, YALNIZ BIRAKILDIM'

Ben siyasi yasak istemiyle yargılandım, iktidarı eleştirdiğim için hakkımda fezlekeler düzenledi, davalar açıldı. O günlerde o davalarla uğraşırken yalnız kaldım, yalnız bırakıldım.

'AMACIM İKTİDAR YARGISINA KARŞI DURUŞ GÖSTERMEK'

Bu nedenle yarın Ankara Adliyesi’nde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davayı takip edeceğim. Amacım; iktidarın silah olarak kullandığı siyasallaşan iktidar yargısına karşı bir duruş göstermektir.