Yusuf Tekin'in 'Laiklik' Sözlerine HÜDA PAR'dan Destek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir programda laikliği, "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Sizin laiklikten anladığınız şey şu: Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an öğrenmesini yasaklamak" sözleri ile hedef almıştı. Tekin'e siyasi isimlerden ve vatandaşlardan tepki gelirken, HÜDA PAR'dan destek geldi.

HÜDA PAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

'BAKAN EKSİK SÖYLEMİŞ, FAZLA SÖYLEMEMİŞ'

“Açıkçası Milli Eğitim Bakanı bu konuda eksik söylemiş, fazla söylememiş. Daha tek parti ve vesayet dönemlerinin uygulamaları hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki… Belki ciltler dolusu kitap bunları anlatmaya yetmez. Sabaha kadar konuşsak bunların sadece listelenmesine muvaffak olabilir. CHP’nin tek parti dönemi ve ardıllarındaki o vesayet dönemlerindeki baskın zihniyeti sebebiyle bu ülke çok ciddi yaralar aldı. Çok ciddi mağduriyetler yaşandı. O tarihler geldi geçti. CHP’nin de geçmişte ‘helalleşme’ adı altında bazı açılımlar yaptığını biliyoruz. Ama onlar yarım kaldı. Biz her birimiz bu ülkede yaşıyoruz. Her birimizin ayrı siyasi görüşü var. Biz tarihi kavga etmek için okumuyoruz. İbret almak için okuyoruz. Bizim birlikte yaşama kültürüne alışmamız gerekiyor.

'KENDİ YAZDIKLARI UYDURUK TARİHE İNANIYOR OLABİLİRLER'

Geçmişte yapılanları olmamış gibi göstererek bir yere varamayız. Aklıma George Orwell'in 1984 kitabı geldi. CHP herhalde oradaki büyük biraderin tarih yazımını kendisine ikna edici bulmuş olabilir. Yıllarca tarihi gizleyip yeni bir tarih yazmaya gayret gösterdiler ama buna muvaffak olamadılar. Kendi yazdıkları uyduruk tarihe inanıyor olabilirler. Kendi yapıp ettiklerini inkara vesile olacak anlayış geliştirmiş olabilirler ama bizim hafızamız diri ve neyin ne olduğunu biliyoruz. Bunları saklamaya gerek yok.

'CHP İSTEDİĞİ KADAR İNKAR ETSİN...'

Daha 28 Şubat kararlarının üzerinden çok vakit geçmedi. Tek parti döneminde bugünkü gibi basın imkânları yoktu ve basın özgürlüğü yoktu. Arşivlerde tek parti zihniyetinin vesayet organları eliyle bu ülkeye yaşattıklarına görebilirsiniz. Hepimiz temel hak ve özgürlüklerini eksiksiz kullanabilme hürriyetine sahip olabilmeliyiz. O yüzden yeni anayasa diyoruz. O yüzden darbe ürünü anayasadan kurtulalım diyoruz. CHP istediği kadar inkâr etsin. Gerçekler belgeleriyle ortada. Türkiye, eski Türkiye değil. Şartlar, eski şartlar değil. Kimsenin kimseye böyle zulmedebilme hadsizliğini gösterebileceği bir ortam, bugün olmadığı gibi yarında olmayacaktır inşallah."