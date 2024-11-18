Üniversitenin İş İlanı Tartışma Yarattı: 'Mutluluğun Formülünü Bulan' Profesör Aranıyor

Selçuk Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı için alınacak olan profesör için yalnızca “Dünyada mutluluğun formülü’ konusunda çalışmaları olmak” koşulu aranması dikkati çekti.

Yüksek Öğretim Kurulu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde “adrese teslim atama” yapılmaması için madde eklemesine karşın üniversitelerin kadro alım ilanlarındaki atama şartları şaibe yaratmaya devam ediyor. Son örnek 15 Kasım’da yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan Selçuk Üniversitesi’nin öğretim üyesi alım ilanında yaşandı.

Cumhuriyet’ten Şevval Aydoğan’ın haberine göre, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı için alınacak olan profesör için yalnızca “Dünyada mutluluğun formülü’ konusunda çalışmaları olmak” koşulu arandı.

Aynı bölüm için başka üniversitelerde aranan kriterler arasında, “Doçentliğini temel İslam bilimleri (Tefsir) alanında almış olmak” şartı yer alırken bu kadro ilanında böyle bir ayrıntının olmaması da dikkati çekti.

Kaynak: Cumhuriyet