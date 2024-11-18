Narin Cinayetinin İtirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın Oğlu Konuştu

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde vahşice katledilen minik Narin'in katilinin kim olduğunu merak ederken, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar açıklama yaptı.

NARİN'İN BULUNDUĞU SÜREÇ VE SONRASINI ANLATTI

İbrahim Bahtiyar, tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı cinayetle ilgili bomba gibi düşen ayrıntılara yer verdi.

A Haber'e konuşan İbrahim Bahtiyar, Narin'in cansız bedeni bulunmadan önce yaşananları ve sonrasındaki süreci tek tek anlattı. İbrahim Bahtiyar'ın muhabir Sinan Yılmaz ile yaptığı konuşmada öne çıkanlar şöyle:

AĞABEY ENES GÜRAN'IN YÜZÜNÜ SORMUŞ

"Salim Güran ilk köye geldiğimde yüzünde sarılık vardı. Yüz siması değişmişti. Zaten bunu da dile getirdim. Olayın üçüncü gününde eve geldiğimde Enes Güran’ın (katil zanlısı ağabey) yüzünü gördüm. 'Bu çocuğun yüzü niye mosmor olmuş?' diye düşündüm. Baran’a bakıyorum, Baran da sabah akşam ağlıyordu ama gözlerinde hiçbir şey yoktu. 'Neden gözü mosmor?' diye sordum.

WHATSAPP GRUBU KURMUŞLAR

Bir toplantı yapıyorlardı, aralarına giremedim. Yalnızca onların ailesi vardı. Ali Rıza Güran da içindeydi. Ömer Güran vardı, 17-18 yaşındaki gençlerdi. Ali Rıza Güran’ın çocuklarıydı. Yanlış olmasın telefonları da kaldırmışlardı, ellerinde yoktu. Aralarında yabancı kimse yoktu. Onların WhatsApp grubu da vardı. WhatsApp’ta konuşuyorlardı. Ben Baran’ın telefonunda gördüm ama ne konuştuklarını bilmiyorum.

"NEVZAT KABULLENSİN, ÇOCUKLAR CEZAEVİNDEN ÇIKSIN"

Ali Rıza Güran ile şahsen konuşmadım. Ama şunu duydum: 'Narin’i Nevzat öldürmüş, belli. Her şey ortada. Suçu kabullensin, çocuklar yine köyüne, evlerine girsin. Biz onlara karışmayacağız. İhtiyaçları olursa biz karşılayacağız.'

Bu sözleri Hasan Kaya’ya söylemişti. Demiş ki: 'Zaten Nevzat öldürmüş, kabullensin, çocuklar cezaevinden çıksınlar. Olayı üstlensin, bizimkiler çıksın.' Ben de dedim ki, 'Eğer babam öldürmüşse, niye bizi köye çağırıyorsunuz? Çocuğun katilini neden köyde barındırıyorsunuz, sahipleniyorsunuz? Neden ev veriyorsunuz?'

Tehdit falan yapmış olabilir. Salim'den bunu beklerim. Çünkü Salim onun en zayıf noktasını biliyor. 30-40 yıldır birbirlerini tanıyorlar. Zayıf noktası da çocukları olduğu için onu tehdit etmiş olabilir."

Kaynak: A Haber