Kumar Oynamak İçin Borç Aldığı 14 Arkadaşını Öldürdü

Tayland'ın başkenti Bangkok tarihinin ilk 'kadın seri katili' ölüm cezasına çarptırıldı. 36 yaşındaki online kumar bağımlısı Sararat Rangsiwuthaporn isimli bir kadın, arkadaşını siyanürle öldürme suçundan çarşamba günü yargılandı. Ölüm cezasına çarptırılan kadın aynı zamanda, 2015'e kadar uzanan çözülmemiş cinayet davalarıyla da ilişkilendirildi.

2023'te Sararat, arkadaşıyla bir Budist ritüeli kapsamında Mae Klong Nehrine balık bırakmak için buluşmuş, ancak arkadaşı buluşmadan kısa bir süre sonra ölmüştü. Kadının otopsi raporunda vücudunda siyanür izine rastlanmış ve olay hakkında soruşturma başlatılmıştı.

14 ARKADAŞINI ZEHİRLEYEREK ÖLDÜRDÜ

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Çarşamba günü görülen mahkemede suçlu bulunan Sararat, kurbanlarını kimyasal maddelerle öldürerek binlerce dolar dolandırmakla suçlandı. Çözülmemiş cinayet davlarını araştıran polisler, Sararat'ın borçlu olduğu 15 kişiyi zehirlediğini belirtti. Polis, Sararat'ın kumar bağımlılığını finanse etmek için kurbanlarından borç aldığını açıkladı. Hayatta kalan kurbanlardan biri, katilin kendisine zorla 'bitki kapsülleri' içirmeye çalıştığını söyledi. 80'e yakın suçla yargılanan Sararat, ölüm cezasına çarptırıldı.

Kurbanlardan birinin avukatının söylediğine göre Sararat'ın bir polis olan eski kocası, suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle 16 ay hapis cezasına, Sararat'ın eski avukatı ise iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Sputnik Türkiye