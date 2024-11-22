Netanyahu: Tutuklama Emrini Tanımayacağız

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UCM'nin kendisi hakkında verdiği tutuklama emrini tanımayacaklarını söyledi.

Netanyahu: Tutuklama Emrini Tanımayacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri verdiği kararı tanımayacaklarını belirtti.

Netanyahu, yaptığı açıklamada, UCM'nin taraflı olduğunu söyleyerek, kendisi ve Gallant'a hayali suçlar yönelttiğini iddia etti. Netanyahu, söz konusu kararı tanımadıklarını ve tanımayacaklarını ifade etti.

Kaynak: DHA

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