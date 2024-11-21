Uzman Çavuş Dehşet Saçtı: Çok Sayıda Bıçak Darbesiyle Boşanma Aşamasındaki Eşini Katletti

Iğdır'da Yeni Mahalle'deki belediyeye ait çöp tesislerinin bulunduğu yolda akşam saatlerinde uzman çavuş, boşanma aşamasında olduğu kadını katletti. İddiaya göre Uzman Çavuş Ferdi Bağcı (32), bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Esra Bağcı'yı (25) konuşmak için otomobile bindirerek götürdü. Bir süre sonra Ferdi Bağcı, otomobili durdurarak eşi ile konuşmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ferdi Bağcı, 2 yaşındaki çocuğunun annesi olan Esra Bağcı’ya bıçakla saldırdı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI, YERE YIĞILDI

Otomobilden kaçmaya çalışan Esra Bağcı, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Esra Bağcı'yı olay yerinde bıraktıktan sonra jandarmaya giden Ferdi Bağcı, eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine jandarma eşliğinde olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ferdi Bağcı gözaltına alınırken, Esra Bağcı'nın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA