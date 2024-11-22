Kemal Kılıçdaroğlu Bugün Hakim Karşısına Çıkıyor

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün hakim karşısına çıkacak. Kılıçdaroğlu davada 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemi ile yargılanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu Bugün Hakim Karşısına Çıkıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasının ilk duruşması bugün Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kılıçdaroğlu katılma kararı aldığı davada 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemi ile yargılanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun duruşması saat 14.00'te 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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