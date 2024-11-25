Yine Mülakat, Yine Skandal! Soru Bile Sormadan Elediler

Eski AKP milletvekili Cem Zorlu’nun rektörlüğünü yaptığı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yapılan “Görevde Yükselme Yazılı Sınavı”nda, 86 puanla ikinci olan Mustafa Çiçek, mülakattan 65 alarak elendi. Çiçek, mülakatta hiçbir soru sorulmadan yalnızca kendisini tanıtmasının istendiğini belirterek, eşit davranıldığını düşündüklerini ancak buna rağmen elendiğini ifade etti.

Cumhuriyet’ten Mert Öner'in aktardığına göre Çiçek, “Mülakatta herhangi bir soru sorulmadı. Sadece kendimi tanıtmam istendi. Diğer adaylar da sınavlarının aynı şekilde geçtiğini söyledi. Herkese eşit davranılınca sabit puan verileceğini ve yazılı sınav sonucuna göre belirleneceğini düşündük. Ancak ikinci olduğum yazılı sınavın mülakatından 65 alarak elendim. Mülakatta soru sorulsa ve biz de cevaplayamamış olsak ‘Kaybettik’ deriz zaten. Ancak öyle bir şey olmadı, soru bile sorulmadı” dedi.

BİRİNCİ DE MÜLAKATTAN ELENDİ

Aynı sınavda 90 puanla birinci olan adayın da mülakattan 65 alarak elendiği ortaya çıktı. Mülakattan en yüksek puanlar 92 ile 98 arasında verilirken, geri kalan adaylara ise 75 ve daha düşük puanlar verildi.

ÖNCEKİ YILDA DA BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde 2020 yılında da benzer bir durum yaşandı. Eski AKP milletvekilinin rektör olduğu dönemde, yazılı sınavdan yüksek puan alan birçok personele mülakattan düşük puan verilerek başarısız gösterildi.

Kaynak: Cumhuriyet