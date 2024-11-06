Torpil Can Aldı! Birinci Girdiği Mülakatta Elendi, Üç Gün Sonra İntihar Etti

Samsun'da kaldığı yurdun 6. katından atlayarak intihar eden 22 yaşındaki Doğuş Can Kavaklı'nın olaydan üç gün önce Asarcık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının personel alımında birinci sırada girdiği mülakattan elendiği, yerine 10 puan altındaki kişinin alındığı iddia edildi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, iddialarla ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Öztürkmen “Bu bir intihar değil cinayet. Mülakat heyeti derhal soruşturulmalı. Doğuş Can mülakat denilen bu torpil düzenin son kurbanıdır” dedi. Öztürkmen, Kaymakamlığın Kavaklı’nın intiharının ardından internet sayfasından mülakat listesini kaldırdığını söyledi.

Doğuş Can’ın KPSS'de 82 puan aldığını söyleyen Öztürkmen, süreci şu ifadelerle anlattı:

"Doğuş Can, bu yaz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden başarılı bir ortalamayla mezun oldu. Girdiği KPSS'de de başarılı oldu ve 82 puan aldı. Hayata atılmak ve çalışmaya başlamak için aldığı yüksek KPSS puanına dayanarak hemen iş arayışına başladı.

Eylül ayında, yaşadığı Asarcık ilçesinde, Asarcık Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Personeli Alımı” ilanını gördü. Hemen başvurdu. Kendisinin alınacağına kesin gözüyle bakıyordu çünkü başvuran 5 aday içinde açık ara en yüksek KPSS puanına sahipti. Kendisine en yakın adayların puanları 76 ve 72 idi. Diğer iki adayın puanı ise 60 bandındaydı. Bu güvenle Kaymakamlığın mülakatına girdi ve sonucu beklemeye başladı.

Ancak Doğuş Can'ın beklediği gibi olmadı. 28 Eylül'de açıklanan mülakat sonucuna göre, kendisinin yerine 10 puan altındaki M.A kazanmıştı. Sonucu öğrenen Doğuş Can yıkıldı. 3 gün sonra kaldığı yurdun 6. katından atlayarak hayatına son verdi.

Acılı baba İlyas Kavalı ile görüştük. “Benim çocuğumun hayatını çaldılar. Onu bu dünyadan kopardılar” diyerek feryat ediyor. Hem biricik oğlu Doğuş Can'ın hem de onun gibi mülakat mağduru yüzbinlerce gencin hakkını aramak için elinden geleni yapacağını söylüyor.

MÜLAKAT HEYETİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Peki, bu mülakat heyetinde kimler vardı ve adaylara neler sordu? Bu konuda çok çarpıcı bilgilere ulaştık.

Öncelikle mülakat heyetinde dönemin Asarcık Kaymakam Vekili Hakan Köksal, İlçe Müftüsü Faruk Ana ile kaymakamlık bünyesindeki bazı müdürler yer aldı. Doğuş Can'ın yakın çevresine anlattığına göre, mülakatta kendisine hangi takımı tuttuğu gibi ilgisiz sorular sorulmuş. Doğuş Can, bu sorulara bir anlam verememiş ancak KPSS puanının yüksekliğini göz önünde bulundurarak, kendisinin seçileceğine kesin gözüyle bakmış. Hatta babası İlyas Kavaklı'nın aktardığına göre, Doğuş ilçe sakinlerinden tebrikler bile almaya başlamış.

Bir diğer önemli bilgi ise, Doğuş Can'ın yerine seçilen adayla ilgili. Doğuş'un 10 puan altındaki M.A'nın AKP'ye yakınlığıyla bilinen babasının, mülakattan önce “İşi bir Vali Yardımcısı üzerinden bağladığını, kızının kazanacağını” söylediği iddiaları tüm ilçede konuşuluyor.

LİSTEYİ KİM SİLDİRDİ?

Doğuş Can'ın ölümü yargıya da taşınmış durumda. Samsun Barosu'na kayıtlı Avukat Tufan Akcagöz, intiharın nedenlerinin tespiti ve mülakat heyetinin sorumluluğunun ortaya çıkartılması için Kavak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Doğuş Can’ın intiharıyla ilgili yapılan bu suç duyurusunun ardından ilginç bir olay yaşandı. Asarcık Kaymakamlığı, resmi web sitesinden mülakata giren adayların listesinin yer aldığı duyuru sayfasını yayından kaldırdı. Doğuş Can Kavaklı’nın adı adeta gizlenmeye çalışıldı. Bu liste kimin talimatıyla ve neden kaldırıldı? Yoksa deliller mi karatılmak isteniyor?

Biz bu olayın peşini bırakmayacağız. Cumhuriyet Savcılarımızı göreve çağırıyoruz. Mülakat süreci baştan sonra incelenmelidir. Mülakat heyetinde yer alanlar tek tek tespit edilmeli, hangi adaya hangi soruları sordukları ve nasıl puanladıkları ortaya çıkartılmalıdır. Mülakata katılan diğer adaylara sorulan sorular ve alınan cevaplar belirlenmelidir. Mülakat giren adayların isim listesinin yer aldığı duyuru sayfasının kimin talimatıyla silindiği aydınlatılmalıdır. Çünkü yaşanan sadece bir intihar değildir. Bu bir intihara sürükleme vakasıdır, bir cinayet sürecidir!

Aylardır mülakatlarda yaşanan onlarca skandalı belgeleriyle kamuoyuna açıklıyoruz. Adına mülakat denilen bu torpil sistemi yüzbinlerce gencimizi mağdur etmiş, hayata küstürmüş durumda. En son atama bekleyen öğretmenlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı mülakat sonuçlarıyla isyan etti. Yılların emekleriyle hayalini kurdukları atamaları bilinmez bir başka bahara kaldı. Doğuş Can bu sistemin son kurbanıdır. İktidar bu torpil düzeninden bir an önce vazgeçmeli, liyakat esas alınmalı, hakkı olan hak ettiği göreve gelmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl seçimlerden önce verdiği “Mülakat kaldırılacak” sözünü tutmalıdır! Gençlerimize kıymayın efendiler!"

Kaynak: Gerçek Gündem