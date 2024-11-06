Mezarlıkta Parçalanmış Halde Bulunan Bebek Cesedinin Sırrı Çözüldü

Sivas'ta Pazar günü arazide bulunan bebek cesedinin sırrı çözüldü. Bebek cesedinin, yakındaki mezarlıktan yabani hayvan tarafından çıkarıldığı belirlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bulunan ve bazı uzuvları olmadığı tespit edilen bebek cesediyle ilgili çalışmasını sonuçlandırdı.

Mezarlıkta Parçalanmış Halde Bulunan Bebek Cesedinin Sırrı Çözüldü - Resim : 1

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Polisler olayın yaşandığı bölgede ve Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan güvenlik kameralarını uzun süre inceledi.

Yapılan incelemelerde bebek cesedinin Şehitlik Caddesi Garnizon Şehitliği karşısı eski çocuk mezarlığından yabani hayvan tarafından çıkartılarak Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesine götürüldüğü belirlendi.

Mezarlıkta Parçalanmış Halde Bulunan Bebek Cesedinin Sırrı Çözüldü - Resim : 2

MEZAR BOŞ ÇIKTI

Polisler, bebeğin babası M.A.'ya ulaşarak savcılık talimatıyla mezarı kazdı. Mezarda, bebek cesedine ulaşılamadı.

Ailenin 2010 yılında ölü doğan bebeklerinin mezarına 16 Ekim 2024'te yine ölü dünyaya gelen bebeklerini defnettikleri öğrenildi.

Mezarlıkta Parçalanmış Halde Bulunan Bebek Cesedinin Sırrı Çözüldü - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bebek bulunmuş, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kimliği belirlenemeyen erkek bebeğin cesedinden alınan bazı parçalar, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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