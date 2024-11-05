Sivas'ta Parçalanmış Olarak Bulunan Bebek Defnedildi, Mezar Tahtasındaki Yazı Yürekleri Dağladı

Sivas'ta vatandaşların bulduğu parçalanmış haldeki bebek, otopsi işlemlerinin ardından bebek mezarlığına defnedildi. Bebeğin mezar tahtasına, “Melek bebek kimsesiz” yazılması görenlerin yüreğini dağladı.

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Sivas'ta Parçalanmış Olarak Bulunan Bebek Defnedildi, Mezar Tahtasındaki Yazı Yürekleri Dağladı

Geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Kılavuz Mahallesi’nde boş bir arazide vatandaşlar tarafından parçalanmış halde bebek cesedi bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan bebek, Emniyet personeli ve mezarlıklar müdürlüğü personeli tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan bebek mezarlığına defnedildi. Defnedilen bebeğin mezar tahtasında “Melek bebek kimsesiz” yazması yürekleri dağladı.

Sivas'ta Parçalanmış Olarak Bulunan Bebek Defnedildi, Mezar Tahtasındaki Yazı Yürekleri Dağladı - Resim : 1

BEBEĞİ BIRAKANLAR ARANIYOR

Öte yandan yapılan incelemelerde bebeğin cenin olmadığı, yeni doğan olduğu ortaya çıktı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun şekilde bebeği sokağa atanları arıyor.

Kaynak: İHA

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