5 Yaşındaki Eda Nur Soruşturmasında İddianame Kabul Edildi

Küçükçekmece’deki Menekşe Sahili'nde bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman‘ın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Hazırlanan iddianame Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar 25 Aralık Çarşamba günü hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA