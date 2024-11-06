İsrail Boykotçularına 'Soysuz' Demişti... Rize'de 'Gazze' Krizi! O AKP'li Başkana Diyanet'ten Ziyaret

Rize’de geçtiğimiz ay İsrail’i boykot listesinde yer alan Burger King'in açılışına AKP’li birçok yerel yönetici ve belediye başkanı katılmıştı. Açılıştan önce şubenin önüne gelen Öğretim Görevlisi Kemal Sağlam “Kahrolsun İsrail” sloganını atmış ve pek çok kişinin saldırısıyla yaralanmıştı. Sağlam’ın burnu kırılmış, kulak zarı patlamış ve vücudunun pek çok yerinde darp izi oluşmuştu.

MAKAMDA GÜLÜMSEYEREK POZ

Olayın sosyal medyada duyulunca ciddi tepki çekti. Binlerce yurttaş boykot listesinde yer alan Burger King’in açılışına katılan AKP yöneticilerini eleştirdi. AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ise bu eleştirilerde bulunanlara “soysuz” demişti. Kendisine çığ gibi tepki yağan katmer daha sonra yaptığı açıklamada bu ifadeyi 'solculara' dediğini iddia etti.

Olaylar üzerine AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açılışa katılan parti yöneticilerinin disipline sevk edildiğini duyurdu. Olayın yankıları Rize’de hâlâ devam ederken, AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer’e destek olarak yorumlanan bir ziyaret gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Mehmet Bilgin ve Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Seyit Badır makamında Katmer’i ziyaret ederek fotoğraf çektirdi.

‘ÇOK YANLIŞ BİR ZİYARET'

AKP Rize İl Başkanlığı hesabından yapılan sosyal medya paylaşımı yorumlara kapatılırken Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi hesabından yapılan paylaşımlara ise tepkiler geldi. Bazı anonim hesaplardan “Yazık. Çok yanlış bir ziyaret olmuş. İnsanlar Yılmaz Katmer'in görevden alınmasını beklerken hocalarımız taltif eder gibi makamında ziyarete gitmiş” şeklinde tepkiler dile getirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem