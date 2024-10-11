Minik Eda Nur'un Ölümünde Üç İBB Memuru İçin Karar

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitiren 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İBB çalışanı 3 memur hakkında soruşturmaya onay verdi.

Minik Eda Nur'un Ölümünde Üç İBB Memuru İçin Karar

Menekşe Parkı'nda, 26 Nisan'da belediye tarafından açılan içi su dolu çukura düşmesi sonucu Gezer'in yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Minik Eda Nur'un Ölümünde Üç İBB Memuru İçin Karar - Resim : 1

VALİLİKTEN ONAY ÇIKTI

Bu kapsamda, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Z.D, Teknik Müdür Yardımcısı E.U. ve Bölge Şefi T.Y. hakkında soruşturma izni verdi.

Valilikçe verilen soruşturma izni belgesi ise savcılığa gönderildi.

Belgede, olayın geçtiği bölgenin Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olması nedeniyle, sözleşme gereği yerine getirmesi gereken denetim, gözetim, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için gereken talimatları yeterince vermediği gerekçesiyle Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Z.D. hakkında soruşturma izni verildiği belirtildi.

Minik Eda Nur'un Ölümünde Üç İBB Memuru İçin Karar - Resim : 2

Teknik Müdür Yardımcısı E.U. ve Bölge Şefi T.Y. hakkında ise talimat verilmesi sırasında orada bulunmaları ve talimattan haberdar olmasına rağmen herhangi bir işlem yapmadıkları, personel görevlendirmedikleri, talimatın takibini yapmadıkları, denetim ve takip görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle soruşturma izni verildiği belgede yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olaya ilişkin yaptığı açıklamada kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuş, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görevli makine teknikeri Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Furkan K. tutuklanırken diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın da ifade vermesinin ardından hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı.

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Kaynak: AA

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