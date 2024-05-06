Eda Nur Gezer'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Firari şüpheli hakimliğe sevk edildi

5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetmesi olayına ilişkin soruşturmada firari şüpheli İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, ifade vermek için adliyeye geldi. Savcılık tarafından adli kontrol şartı uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Sukas'ın hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

Menekşe Sahil Parkı'nda Eda Nur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

26 Nisan'da yaşanan olayda, Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine 5 yaşındaki Eda Nur Gezer düşerek boğulmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İBB, olaya ilişkin yaptığı açıklamada kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görevli makine teknikeri Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen zanlılardan Furkan K. tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.