İstanbul Metrobüsü, yol güvenliğinde uluslararası başarı kazandı

İstanbul'un en önemli toplu ulaşım ağlarından biri olan metrobüs sistemi, uluslararası bir başarıya imza attı ve ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ne layık görüldü. Bu belgeyi alan ilk metrobüs sistemi olma özelliğini de taşıyarak İstanbul, bu alanda dünya çapında bir ilke imza attı.

AVRUPA'NIN 23 ÜLKESİNDEN FAZLA NÜFUSA HİZMET VEREN METROBÜS

Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul, Avrupa'nın 23 ülkesinden daha fazla nüfusa ev sahipliği yapıyor. Bu yoğun nüfusun toplu taşıma ihtiyacını karşılayan metrobüs sistemi, her gün yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyor. 52 kilometre uzunluğuyla Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan metrobüs hattı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT'nin yatırımlarıyla sürekli olarak modernize ediliyor.

DÜNYADA TEK

Dünyada 37 ülke ve 94 farklı şehirde kullanılan metrobüs sistemleri arasında bu belgeyi almaya hak kazanan ilk şehir İstanbul oldu. İBB ve İETT, metrobüs sistemini daha da modernize etmek, yolcu konforunu artırmak, yeni nesil çevreci ve tasarruflu araçları metrobüs sistemine kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor.