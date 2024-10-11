Orhan Şen Nokta Atışı Yaptı: İstanbul İçin Saat Verdi, Çok Kuvvetli Vuracak

İstanbul’da yaşayıp hafta sonu için plan yapanlara kara haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminini yaparken, Prof. Dr. Orhan Şen, bölge ve saat vererek İstanbulluları uyardı.

Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’u bekleyen yağışlı havayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şen, İstanbul için saat verirken, yağışların Anadolu yakasında etkili olacağını vurguladı. Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ÖĞLEN BAŞLAYIP AKŞAM ŞİDDETLENECEK

Bugün cuma güneyli rüzgarlar sıcaklıkları bugün de düşürmeyecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak dışında yağış yok. Yarın sabah Trakya'dan yağış girecek, 11-12 civarında İstanbul'da yağmur başlar. Akşama doğru kuvvetlenir ve Anadolu yakasında devam eder.

Bugün İstanbul 26 yarın yağmurlu 24 pazar 22C. İstanbul'da yağmur pazara kalmıyor.

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem