En Büyük Tehlike Lahmacunda! Bu Fiyatın Altındaysa Yediğiniz Et Değil...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 gündür listeler yayımlayarak, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan gıda işletmelerini ifşa ediyor. Birçok büyük restoran zincirinde domuz eti veya at eti kullanıldığı ya da kırmızı et yerine kanatlı hayvan eti kullanıldığı tespit edilirken, vatandaşın gıda güvenliği konusundaki endişesi de katlandı. Bakanlığın açıkladığı firmalara bakıldığında, gıda usulsüzlüğünün en çok lahmacunda yapıldığı görülüyor.

Vatandaşlar, güvenli şekilde üretilen sağlıklı gıdaya nasıl ulaşabileceklerini düşünürken, ustalar gerçek et kullanılarak yapılan bir lahmacunun en az 50-60 TL bandında olması gerektiğini, daha ucuza satılanların usulsüz şekilde üretildiğini vurguluyor.

UZMANLARA GÖRE LAHMACUN KAÇ LİRA OLMALI?

Sözcü'de yer alan habere göre; piyasada 60 liraya da 250 liraya da lahmacun bulmak mümkün. Gerçek lahmacunun fiyatı, kullanılan etin kalitesine, diğer malzemelere ve işletmenin genel maliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Uzmanlar, maliyet göz önünde bulundurulduğunda gerçek etle yapılan bir lahmacunun 100 TL civarında olması gerektiğini söylüyor. Daha düşük fiyatlara satılan lahmacunlarda ise tağşiş riski olabileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak: Sözcü