AFAD Duyurdu! Bartın Amasra'da Şiddetli Deprem
AFAD'ın verilerine göre, Bartın'da saat 10.16'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amasra açıklarında meydana gelen deprem çevre illerde ve İstanbul'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bartın bu sabah şiddetli depremle sarsıldı. Saat 10.16'da kaydedilen depremin büyüklüğü 4.8, derinliği ise 9.33 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Korku ve paniğe neden olan deprem Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük gibi çevre illerden de hissedildi. Şiddetli depremin İstanbul'da da hissedildiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 11, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)
Tarih:2024-10-11
Saat:10:16:41 TSİ
Enlem:42.53472 N
Boylam:31.38972 E
Derinlik:9.33 km
Detay:https://t.co/FDWipbnLxa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre depremin derinliği 13.7 kilometre.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 11, 2024
KARADENIZ https://t.co/d3CT3Wpwsl
11.10.2024, 10:16:41 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 13.7 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem