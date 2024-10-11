AFAD Duyurdu! Bartın Amasra'da Şiddetli Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bartın bu sabah şiddetli depremle sarsıldı. Saat 10.16'da kaydedilen depremin büyüklüğü 4.8, derinliği ise 9.33 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Korku ve paniğe neden olan deprem Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük gibi çevre illerden de hissedildi. Şiddetli depremin İstanbul'da da hissedildiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre depremin derinliği 13.7 kilometre.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Gerçek Gündem