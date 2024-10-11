AFAD Duyurdu! Bartın Amasra'da Şiddetli Deprem

AFAD'ın verilerine göre, Bartın'da saat 10.16'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amasra açıklarında meydana gelen deprem çevre illerde ve İstanbul'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bartın bu sabah şiddetli depremle sarsıldı. Saat 10.16'da kaydedilen depremin büyüklüğü 4.8, derinliği ise 9.33 kilometre olarak ölçüldü.

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Korku ve paniğe neden olan deprem Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük gibi çevre illerden de hissedildi. Şiddetli depremin İstanbul'da da hissedildiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre depremin derinliği 13.7 kilometre.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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