31 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari, Yakalandı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 'yağma, gasp ve çok sayıda hırsızlık' suçundan 31 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.K. gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA