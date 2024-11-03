Sivas'ta Mezarlıkta Parçalanmış Bebek Cesedi Bulundu

Sivas’ta mezarlık yakınlarında parçalanmış bebek cesedi bulundu. Bebeğin yeni doğduğu tahmin edilirken, ekipler olayın aydınlatılması için harekete geçti.

Son Güncelleme:

Yukarı Tekke Mezarlığı, Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta saat 08.00 sıralarında uçurum altında parçalanmış bebek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta Mezarlıkta Parçalanmış Bebek Cesedi Bulundu - Resim : 1

BEBEĞİN VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMUŞ

Yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

Sivas'ta Mezarlıkta Parçalanmış Bebek Cesedi Bulundu - Resim : 2

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Ailesi Televizyona Çıkmıştı: 6 Yaşındaki Şirin'in Cansız Bedeni Mezarlıkta BulunduAilesi Televizyona Çıkmıştı: 6 Yaşındaki Şirin'in Cansız Bedeni Mezarlıkta BulunduGüncel
Sıla Bebeğin Acısını Hala Yaşarken... Tekirdağ'da 9 Aylık Bebeğe Cinsel İstismar! Anne ve Baba...Sıla Bebeğin Acısını Hala Yaşarken... Tekirdağ'da 9 Aylık Bebeğe Cinsel İstismar! Anne ve Baba...Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Bebek Sivas
Son Güncelleme:
Motokuryeye 'Siparişimi Geç Getirdin' Diyerek Saldırdılar: 'Bıçakla Üzerime Yürüdüler' Motokuryeye 'Siparişimi Geç Getirdin' Diyerek Saldırdılar
Her Detayı Kan Donduran Olay! Yenidoğan Bebeğini Facebook'ta 'Sattı' Yenidoğan Bebeğini Facebook'ta 'Sattı'
Kışın Balkona Asamadığınız Çamaşırları Bu 8 Yöntemle Evde Daha Çabuk Kurutabilirsiniz Kışın Balkona Asamadığınız Çamaşırları Bu 8 Yöntemle Evde Daha Çabuk Kurutabilirsiniz
Her Yağmur Sonrası Ortaya Çıkıyorlar: Bakın Sebebi Neymiş Her Yağmur Sonrası Ortaya Çıkıyorlar: Bakın Sebebi Neymiş