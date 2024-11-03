Her Detayı Kan Donduran Olay! Yenidoğan Bebeğini Facebook'ta 'Sattı'

Çocuklara karşı işlenen suçlarda dünya genelinde büyük artış yaşanırken, son olarak ABD'de yaşanan bir olay kan dondurdu. 21 yaşındaki Juniper Bryson isimli kadın, "Evlat Edinecek Aile Arayan Anneler" adlı bir Facebook grubunda yenidoğan bebeğini para karşılığı vermeye çalıştı.

Bryson, evlat edindirme için seyahat etmeye hazır olduğunu belirtirken, bebeğin uyuşturucu testinin pozitif çıkacağını da söyledi. Çocuğun koruyucu aileye verilmesi yerine evlat edinilmesini istediğini yazan Bryson, en az 7 aile ile iletişime geçti.

'EVLATLIK' DEDİ, PARA İSTEDİ

T24'te yer alan habere göre Bryson, paylaşımında "Doğum sırasında yanında birine ve bebeği eve götürecek birine ihtiyacım var. Bebeğin koruyucu aileye verilmesini istemiyorum, onu evlat edinecek birini arıyorum" diye yazdı. Ancak daha sonra kendisiyle iletişime geçenlerden para talep ettiği açıklanan kadın, "Sadece bir apartman dairesine taşınıp iş bulabilmem ve sonrasında kızımı geri alabilmem için istiyorum, yüksek bir meblağ değil" yazdı.

'SATIN ALAN' KİŞİ YAKAYI ELE VERDİ

Houston'da yaşayan Wendy Williams adlı bir kadın, Bryson'la iletişime geçti ve doğum sırasında ona Uber göndererek hastaneye gitmesini sağladı. Williams, 8 saatlik doğum sürecinde Bryson'ın yanında kaldı, bebeğin ismini seçti ve 3 gün boyunca hastanede bekledi. Bebek doğumdan sonra uyuşturucu testinde pozitif çıktı. Facebook'taki satış paylaşımları ortaya çıkınca Williams "bebek satın almakla" suçlandı.

Bryson tutuklanırken, bebek geçici olarak Bryson'ın bir arkadaşına teslim edildi.

Kaynak: T24