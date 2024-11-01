Bebek Katillerinin Yeni Konuşmaları Ortaya Çıktı: Kahkahalarla 'Ölecek' Demişler

Yenidoğan çetesi, bebekleri anlaştıkları hastanelerin yoğun bakımlarına sevk etmiş, SGK'dan talep edilen ilaçları da üçüncü kişilere satmış, pasif ötenazi ile bebeklerin ölümlerine ve engelli kalmalarına neden olmuşlardı.

SGK'den para almak için en az 10 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan çetesi'ne ilişkin dava süreci devam ederken, çeteye ilişkin yeni gerçekler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Türkiye'nin kanını donduran Yenidoğan Çetesi üyelerinin konuşmaları polis dinlemelerine takıldı ve kayıt altına alındı.

İşte kan donduran o konuşmalar:

ACILI ANNENİN KARŞISINDA GÜLMÜŞ!

Hakan Doğukan Taşçı: Parasını çalıyoruz. Kapıda aileye bilgi verirken telefonla konuşuyorum. Benimle dalga geçiyorsun beni güldürmeye çalışıyorsun. Kadın ağlıyor gözümün önünde. Ben gülerek bilgi veriyorum.

Hakan Doğukan Taşçı: Kadın diyor ki 'Bu niye bana gülerek bilgi veriyor?'

Hasan Basri Gök: Hehehehe…

Hakan Doğukan Taşçı: Kadına gülerek dedim ki 'ilaçla buraya kadar çok devam edemez. Bunu gülerek söyledim senin yüzünden... Tam böyle 'ölecek' derken güldüm...

BEBEĞİN ÖLDÜĞÜNÜ ANLAMAMIŞ!

TUĞÇE TOPTEMEL: Bu bir anda kötüleşti şimdi, kalp atımı yok gibi bir şey yani...

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Şaka mı yapıyorsun ya video at bakayım renginden bir şey anlaşılmıyor.

TUĞÇE TOPTEMEL: İşte anlaşılmıyor hiçbir şey. Siyah olduğu için bir şey anlaşılmıyor.

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Tuğçe, çocuğun öldüğünü anlamayacak kadar salak mısınız?

TUĞÇE TOPTEMEL: Ben dedim ama... Kaç kere direkt seni aradım kalbi yok hissedemiyorum dedim.

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Tuğçe kalbini hissedemiyorum. Zayıf atıyor demekle çocuk öldü aynı şey mi?

TUĞÇE TOPTEMEL: Doğukan ben sana zayıf atıyor demedim ki zayıf atıyor dedim. Kaç kere söyledim.

'NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM'

FIRAT SARI: Anlamıyorsa seni niye aramış? Niye kimseyi aramamış?

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Ben işte kalp masajına başlayacaktım. Sen kan şekeri bak deyince kalp masajına başlamadım diyor. Ben ne diyeceğimi şaşırdım hocam. Şu an ben ne yapacağımı bilmiyorum.

FIRAT SARI: Sakin ol. Sen ona entübe yap. Canlandırma yap, adrenalin yap...

Kaynak: Milliyet