Bir Kadın Daha Barışmak İstemediği İçin Öldürüldü!

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin sonu gelmiyor. Adana’da 29 yaşındaki genç kadın, eski sevgilisi tarafından öldürüldü. Katil, genç kadını öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı.

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Olay, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi’ndeki bir pastanede meydana geldi. M.K.D., kendisinden bir süre önce ayrılan eski sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur ile barışmak için çalıştığı iş yerine gitti. Eskikanbur, M.K.D.’nin barışma teklifini reddetti. Bunun üzerine M.K.D., belindeki tabancayı çıkarıp, Fahriye Asena Eskikanbur’u tehdit etti.

Bir Kadın Daha Barışmak İstemediği İçin Öldürüldü! - Resim : 1

Eskikanbur, çığlık atarak pastanenin bahçesine koştu. Peşinden giden M.K.D., Eskikanbur’u başından tabancayla vurdu. Fahriye Asena Eskikanbur kanlar içinde yere yığılırken, M.K.D., bu kez tabancanın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti.

Bir Kadın Daha Barışmak İstemediği İçin Öldürüldü! - Resim : 2

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Eskikanbur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.K.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Yapılan incelemenin ardından Fahriye Asena Eskikanbur’un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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