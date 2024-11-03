Motokuryeye 'Siparişimi Geç Getirdin' Diyerek Saldırdılar: 'Bıçakla Üzerime Yürüdüler'

Antalya'da Tolga Miraç Susar isimli motokurye bir işletmeciye siparişini geç götürdüğü iddiasıyla hayatının şokunu yaşadı. Siparişi geç götürdüğü iddia edilen motokurye, işletmeci tarafından darp edildi.

1 Kasım Cuma günü Finike ilçesine bağlı Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kurye Tolga Miraç Susar, siparişleri götürmek için adrese gitti. Siparişi teslim etmek için binadan içeri giren Miraç Susar, müşterilerin sert tepkisiyle karşılaştı. Müşterilerin 'Motosikletini bahçeye mi koydun', 'Siparişleri neden geç getirdin' demesi üzerine kısa süreli tartışma yaşayan Susar, siparişleri adrese bırakıp motosikletiyle ayrılacağı esnada darbedildi. Susar, kendisine hakaret edildiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

'BIÇAKLA ÜZERİME YÜRÜDÜLER'

Tolga Miraç Susar, "Müşteriye sipariş götürüyordum. Bahçelerine girdiğim sırada bana motorumun burada olmaması gerektiğini söyleyerek, tepki gösterdiler. Onlara paketi bırakıp çıkacağımı, tartışmak istemediğimi ve meseleyi uzatmamaları gerektiğini söyledim. Siparişi geç getirdiğimi de söylediler. Yanımda arkadaşım da vardı" dedi.

Susar, "'Sen benim işletmemde bize nasıl uzatma dersin' diye beni darbetmeye başladılar. Kaskımı, belimi, göğsümü ve kolumu yumrukladılar. Elimdeki pos cihazını kırdılar. Bıçakla üzerime yürüdüler. Arkadaşıma motoru çıkarması gerekitiğini söyledim. Bana bu esnada küfürler yağdırdı. Olayın ardından şikayetçi oldum, darp raporu aldım" diye konuştu.

Kaynak: DHA