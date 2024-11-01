Sıla Bebeğin Acısını Hala Yaşarken... Tekirdağ'da 9 Aylık Bebeğe Cinsel İstismar! Anne ve Baba...

Türkiye'de kadına ve çocuğa yönelik şiddetin sonu gelmiyor. Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin acısı henüz dinmemişken bir istismar haberi daha geldi.

VİDEO PAYLAŞTILAR

Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık erkek bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

ANNE VE BABA GÖZALTINDA

İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı.

BEBEK KORUMAYA ALINDI

Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y., 8 Eylül'de 2 yaşındaki kızı Sıla'yı uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyin ameliyatı edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı. Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y.'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı. 2 yaşındaki Sıla Y., 1 ay tedavi gördüğü Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA