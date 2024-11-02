Ailesi Televizyona Çıkmıştı: 6 Yaşındaki Şirin'in Cansız Bedeni Mezarlıkta Bulundu

Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, Feriköy Mezarlığı'nda ölü olarak bulundu. 1 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

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Ailesi Televizyona Çıkmıştı: 6 Yaşındaki Şirin'in Cansız Bedeni Mezarlıkta Bulundu

Şişli'de 31 Ekim'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu.

Ailesi Televizyona Çıkmıştı: 6 Yaşındaki Şirin'in Cansız Bedeni Mezarlıkta Bulundu - Resim : 1

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

Ailesi Televizyona Çıkmıştı: 6 Yaşındaki Şirin'in Cansız Bedeni Mezarlıkta Bulundu - Resim : 2

KÜÇÜK KIZIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ailesi Televizyona Çıkmıştı: 6 Yaşındaki Şirin'in Cansız Bedeni Mezarlıkta Bulundu - Resim : 3

1 GÖZALTI

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında sürerken, şüpheli 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ailesi Televizyona Çıkmıştı: 6 Yaşındaki Şirin'in Cansız Bedeni Mezarlıkta Bulundu - Resim : 4

Kaynak: DHA

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