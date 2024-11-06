'Jahrein' Lakaplı Ahmet Sonuç Beraat Etti

'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç, 29 gün tutuklu kaldığı 'müstehcenlik' suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Gelişmeyi Sonuç'un avukatı Burhanettin Mumcuoğlu duyurdu.

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'Jahrein' Lakaplı Ahmet Sonuç Beraat Etti

Kamuoyunda Jahrein mahlasıyla bilinen Ahmet Sonuç müstehcenlik suçlamasıyla yargılandığı ve 29 gün cezaevinde kaldığı davadan beraat etti.

'Jahrein' Lakaplı Ahmet Sonuç Beraat Etti - Resim : 1

BERAATİNİ AVUKATI AÇIKLADI

Jahrein'in beraat haberini avukatı Burhanettin Mumcuoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

Mumcuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün cezaevinde tutulmuş olan müvekkilim Ahmet “Jahrein” Sonuç, bugün itibarıyla BERAAT etmiş ve aklanmıştır."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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