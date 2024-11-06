'Jahrein' Lakaplı Ahmet Sonuç Beraat Etti
'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç, 29 gün tutuklu kaldığı 'müstehcenlik' suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Gelişmeyi Sonuç'un avukatı Burhanettin Mumcuoğlu duyurdu.
Kamuoyunda Jahrein mahlasıyla bilinen Ahmet Sonuç müstehcenlik suçlamasıyla yargılandığı ve 29 gün cezaevinde kaldığı davadan beraat etti.
BERAATİNİ AVUKATI AÇIKLADI
Jahrein'in beraat haberini avukatı Burhanettin Mumcuoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.
Mumcuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
"Müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün cezaevinde tutulmuş olan müvekkilim Ahmet “Jahrein” Sonuç, bugün itibarıyla BERAAT etmiş ve aklanmıştır."
Müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün cezaevinde tutulmuş olan müvekkilim Ahmet “Jahrein” Sonuç, bugün itibarıyla BERAAT etmiş ve aklanmıştır.— Burhi (@Burhimum) November 6, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem
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