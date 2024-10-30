Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakatlarına Tepki: CHP'den Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Oturma Eylemi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında toplanan CHP heyeti, Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Öğretmen atamalarında yaşanan mülakat skandalına dikkati çekmek için başlatılan eylem sabah 09.00’da sona erecek. Eylemin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakatlarına Tepki: CHP'den Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Oturma Eylemi

CHP Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu milletvekilleri ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakatlarına Tepki: CHP'den Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Oturma Eylemi - Resim : 1

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakatlarına Tepki: CHP'den Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Oturma Eylemi - Resim : 2Öğretmen atamalarında yaşanan mülakat skandalına dikkati çekmek için gerçekleştirilen eyleme, çevredeki yurttaşlar ile akademisyenler, eğitim uzmanları, eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri destek verdi.

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakatlarına Tepki: CHP'den Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Oturma Eylemi - Resim : 3

Saat 22.00'de başlayan eylem, sabah 09.00'da sona erecek. Oturma eyleminin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakatlarına Tepki: CHP'den Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Oturma Eylemi - Resim : 4

CHP, MEB Önünde Oturma Eylemi BaşlatacakCHP, MEB Önünde Oturma Eylemi BaşlatacakEğitim

Kaynak: ANKA

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