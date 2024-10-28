CHP, MEB Önünde Oturma Eylemi Başlatacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve beraberindeki milletvekilleri Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi başlatacak. CHP’li vekilller açıklanan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına ilişkin düzenleyecekleri eylemi 29 Ekim Salı günü saat 22.00'de gerçekleştirecek.

Son Güncelleme:
CHP, MEB Önünde Oturma Eylemi Başlatacak

20 ilde 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, 25 Ekim'de e-Devlet üzerinden açıklandı. Sonuçlar açıklanmasına rağmen aday öğretmenlerin sıralaması paylaşılmadı. CHP’den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında CHP milletvekilleri, mülakat sonuçlarına tepki göstermek ve tamamen kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemine başlayacak.

Yarın akşam saat 22.00'de düzenlenen oturma eylemine öğretmenlerin yanı sıra sendika temsilcileri de destek verecek. Sabah saat 10.00 kadar sürmesi planlanan oturma eylemi sonrasında milletvekilleri, bakanlık önünden Sıhhiye'de bulunan Ankara Adliyesi'ne yürüyecek ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bakan Yusuf Tekin hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan suç duyurusunda bulunacak.

Etiketler
MEB Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen CHP
Son Güncelleme:
Öğretmenleri İlgilendiriyor, Bakan Tekin Duyurdu! Artık Online Olacak Öğretmenleri İlgilendiriyor! Artık Online Olacak
Öksürüğe Ne İyi Gelir ve Evde Tedavisi Nasıl Yapılır? Öksürüğe Ne İyi Gelir ve Evde Tedavisi Nasıl Yapılır?
ÖSYM Duyurdu! DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı ÖSYM Duyurdu! DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı
29 Ekim 1923'te Ne Oldu? Cumhuriyet Nasıl İlan Edildi? 29 Ekim 1923'te Ne Oldu? Cumhuriyet Nasıl İlan Edildi?