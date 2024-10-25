ÖSYM Duyurdu! DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı

ÖSYM, DGS Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Tercih işlemleri 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM Duyurdu! DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı

2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Ekim 2024 tarihinde saat 17.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Ek yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

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