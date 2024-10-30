16 Yaşındaki Genç Kız Halı Silkelerken Ölümden Döndü
Bursa'da 16 yaşındaki genç kız, halı silkelerken 4 katlı apartmanın terasından düştü. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Turgutalp Mahallesi Hürriyet Sokakta bulunan 4 katlı apartmanda saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda; Hayrunnisa S. isimli genç kız terasta halı silkelerken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.
Ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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