16 Yaşındaki Genç Kız Halı Silkelerken Ölümden Döndü

Bursa'da 16 yaşındaki genç kız, halı silkelerken 4 katlı apartmanın terasından düştü. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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16 Yaşındaki Genç Kız Halı Silkelerken Ölümden Döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Turgutalp Mahallesi Hürriyet Sokakta bulunan 4 katlı apartmanda saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda; Hayrunnisa S. isimli genç kız terasta halı silkelerken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.

Ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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