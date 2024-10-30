'2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

'2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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